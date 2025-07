Mattinata, domani il concerto di Cristina D’Avena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA FESTEGGIA IL GRAN FINALE DI “CROMÀ” CON CRISTINA D’AVENA

Il concerto gratuito chiuderà una tre giorni di eventi all’insegna del divertimento e della condivisione

Domani, domenica 20 luglio, Mattinata accoglie l’ultima giornata della seconda edizione di “Cromà”, la rassegna che ha trasformato la città in un tripudio di colori e vitalità, con tante attività diffuse e momenti di condivisione. Tre giorni di eventi — promossi dal Comune di Mattinata e organizzati da ARCI Travel di Stornara — dedicati a grandi e piccoli, famiglie, turisti e residenti, all’insegna dell’arte, della musica e dell’inclusione.

Si parte in mattinata con il “Cromà Beach Tour”, un mix di giochi in spiaggia, musica e animazione per tutte le età. Nel pomeriggio, alle 18, corso Matino si animerà con il “Villaggio dei Bambini”, mentre la sera sarà ricca di spettacoli e concerti gratuiti. Il gran finale è previsto per le 21:30 in corso Matino, all’angolo con via Ciociola, dove Cristina D’Avena salirà sul palco per un concerto gratuito, regalando al pubblico le sigle più amate dei cartoni animati più celebri.

Ad arricchire la tre giorni sarà anche l’attesa inaugurazione della “Scalinata del Benvenuto”, l’installazione urbana realizzata in via Massimo D’Azeglio: lungo tutte le alzate dei gradini, il saluto di benvenuto sarà scritto in tutte le lingue del mondo, mentre sulle battute, spazio ai colori nelle loro molteplici sfumature. Un simbolo permanente di accoglienza, apertura e multiculturalità, in perfetta sintonia con lo spirito di “Cromà”.

«In un momento in cui è importante ricostruire legami autentici tra le persone – spiega il sindaco Michele Bisceglia – iniziative come questa ci ricordano quanto sia prezioso lo stare insieme, in modo semplice e gioioso. Siamo orgogliosi di ospitare un evento che è sì divertimento, ma anche un messaggio culturale e sociale».

Tra gli appuntamenti più attesi c’è stata la Sunset Color Run, ben più di una corsa non competitiva aperta a tutte le età, ma un’autentica festa di piazza, durante la quale i runner sono stati avvolti da nuvole di polveri colorate, completamente biodegradabili ed eco-friendly.

Cromà si presenta come un’occasione speciale per vivere Mattinata in modo nuovo, valorizzando la bellezza del territorio attraverso il linguaggio universale dei colori, della musica e dell’inclusione. «È molto più di un evento: è un’esperienza immersiva che unisce turismo, intrattenimento e promozione del territorio in una formula innovativa e coinvolgente» dichiara l’assessore all’Industria turistica del Comune di Mattinata, Paolo Valente. «Puntiamo su un’idea di turismo che valorizzi non solo le bellezze naturali di Mattinata, ma anche il calore umano e la vivacità culturale del nostro borgo».