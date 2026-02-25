[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattinata a cavallo per la festa di Sant’Antonio Abate

Il prossimo 1 marzo 2026, le strade di Mattinata torneranno a ospitare la tradizionale manifestazione in onore di Sant’Antonio Abate, organizzata dall’associazione “Mattinata a Cavallo”. L’evento rappresenta un appuntamento fisso per il territorio, capace di unire la devozione religiosa alla passione equestre in un contesto che richiama le radici più autentiche del Gargano.

Il cuore della giornata sarà il corteo dei cavalli che attraverserà il centro cittadino, mettendo in risalto il legame storico tra l’uomo e l’animale, un tempo pilastro dell’economia rurale e oggi simbolo di una passione sportiva e associativa molto sentita. Il momento centrale della manifestazione sarà la benedizione degli animali, che avrà luogo sul sagrato della Chiesa Abbaziale di Santa Maria della Luce. Si tratta di un rito solenne che ogni anno richiama l’attenzione dei residenti e dei numerosi visitatori giunti dai comuni limitrofi per assistere al passaggio della sfilata.

L’iniziativa di quest’anno conferma l’impegno dell’associazione nel mantenere viva una consuetudine che non è solo folklore, ma un atto di continuità con la storia locale. La presenza dei partecipanti e dei curiosi lungo il percorso renderà omaggio a una tradizione che continua a rinnovarsi con entusiasmo, segnando un momento di aggregazione importante per l’intera comunità mattinatese.