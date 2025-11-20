Mattina di fuoco a Manfredonia, anziana intrappolata nelle fiamme e palazzo evacuato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

E’ successo di tutto a Manfredonia questa mattina, un’appartamento posto al terzo piano di uno stabile in Via Alfieri ha preso fuoco, per cause ancora da accertare. Secondo le nostre fonti nell’appartamento vive una anziana di 90 anni. La donna che all’inizio probabilmente non aveva compreso la gravità della situazione è rimasta temporaneamente nella sua casa che nel frattempo era in fiamme.

Dei passanti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine ed i pompieri che sono accorsi prontamente per domare le fiamme. La donna è stata posta in sicurezza. Sono intervenute delle ambulanze per eventuali feriti.

Lo stabile è stato evacuato in quanto il calore delle fiamme possono indebolire la struttura. Il Traffico è stato bloccato per evitare il ferimento dei passanti.