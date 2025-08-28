Matinée con la NG Wind Orchestra sabato 30 agosto a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Matinée con la NG Wind Orchestra – Piazza del Popolo, Sabato 30 agosto, ore 11:00



Sabato 30 agosto, in occasione della 189esima edizione della Festa Patronale, Piazza del Popolo sarà la suggestiva cornice della matinée musicale con la NG Wind Orchestra, diretta dal Maestro Antonio Pio La Marca. L’evento sarà un’occasione per vivere un momento di bellezza e musica all’aria aperta, nel cuore della nostra città.