Massimiliano Ciuffreda e Michele Santoro, lo staff sanitario e due figure storiche del Manfredonia Calcio
Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di presentare ancora una volta due figure storiche del club Sipontino:
Massimiliano Ciuffreda – Fisioterapista
Entrato nello staff nel 2005, quest’anno celebra il traguardo dei 20 anni consecutivi al servizio del Manfredonia. Tutto ebbe inizio con Manfredonia-Pistoiese giocata a Benevento, la sua prima partita al fianco della squadra: da lì è cominciata una storia fatta di professionalità, dedizione ed amore per questi colori.
Michele Santoro – Medico Sociale
Al fianco del Manfredonia dal 2008, anno della Serie C2, vanta quindi 17 stagioni consecutive al servizio della squadra. La sua storia con il biancoceleste, però, parte da molto più lontano: la sua prima partita vista da tifoso risale addirittura al 1964, testimonianza di un amore e di un legame indissolubile con questa maglia.