[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina-Manfredonia, si sfidano due delle squadre più giovani del torneo

Nel girone H il Martina resta un unicum: da anni è la squadra più giovane del torneo (quest’anno età media 22 anni), ma riesce sempre a restare al vertice.

Domenica sfiderà il Manfredonia (età media 24,1 anni) che è terza in questa speciale graduatoria, insieme alla sorpredente Paganese ed al Nola.

Il Ferrandina occupa la seconda piazza con un’età media di 23,3 anni.

Le squadre più “mature”, invece, sono Barletta e Nardò con un’età media di 26,7 anni, Heraclea e Virtus Francavilla (25,9) e Fasano (25,6): tutte squadre costruite per vincere il torneo.