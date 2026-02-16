[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina-Manfredonia, Laterza: “Uno dei migliori primi tempi, ma…”

“Abbiamo fatto uno dei primi tempi migliori della stagione. Abbiamo sempre voglia di andare in avanti con grande pressione sugli avversari e giocate di qualità. Siamo andati in vantaggio subito, poi abbiamo fatto tre grandi gol, uno più bello dell’altro, con tantissimi altre grandi occasioni”

Sono le parole dell’allenatore del Martina Laterza ad Antenna Sud.

“Siamo usciti nel secondo tempo con l’idea di gestire questo risultato, ma invece abbiamo sbagliato completamente tutto. La nostra è una squadra che deve sempre pressare in avanti. Quando cerchiamo di gestire il risultato, abbiamo preso il gol che ha riaperto la partita. Lì ho cercato di sistemare qualcosa per riacquisire la mentalità giusta con qualche cambio in più. Alla fine i cambi che ho fatto non hanno prodotto quello che serviva. Ci siamo abbassati, invece di andare sui riferimenti. Loro hanno trovato il secondo gol su una palla in area dove abbiamo sbagliato l’anticipo. Nel terzo gol abbiamo regalato un rigore troppo ingenuo con l’avversario di spalle. Questa è la dimostrazione che in questo campionato non devi mai dare nulla per scontato. Lo sappiamo bene perché contro l’Acerrana abbiamo pareggiato in campo, pur non subendo nessun tiro in porta”

“Bravissimi poi ad andare a riprendere questa partita. 3 punti meritati per quello che abbiamo prodotto nel primo tempo. Il secondo tempo mi e ci deve servire da lezione per quello che è il proseguio. Mi prendo la responsabilità di aver sbagliato i cambi. La chiave negativa della nostra partita è che al minimo errore subiamo sempre gol”