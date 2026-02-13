Sport Manfredonia

Martina-Manfredonia: divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia

Redazione13 Febbraio 2026
In occasione della gara Martina–Manfredonia, valida per il campionato di Serie D, Girone H 2025/2026 e in programma domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:30 presso lo stadio comunale “G.D. Tursi” di Martina Franca, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.

Il provvedimento è stato adottato dalle Autorità competenti per ragioni legate all’ordine e alla sicurezza pubblica ed è stato regolarmente notificato alla società organizzatrice dell’evento.

Si invitano pertanto i tifosi a prendere visione della disposizione e a rispettare scrupolosamente quanto stabilito, attenendosi alle indicazioni fornite dagli organi preposti.

