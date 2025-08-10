Attualità ManfredoniaEventi Manfredonia
Martedì al mercato settimanale raccolta fondi per la Festa Patronale
Martedì 12 agosto, in occasione del mercato settimanale, una delegazione del Comitato Festa Patronale Maria SS. di Siponto sarà presente per raccogliere contributi a sostegno dell’evento.
Un piccolo gesto da parte di ciascun cittadino può fare una grande differenza, contribuendo a mantenere vive le tradizioni che tengono unita la comunità.