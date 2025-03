MarketingFest 2025: idee e visioni per rivoluzionare il marketing

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MarketingFest 2025: idee e visioni per rivoluzionare iln marketing

Due giorni travolgenti di ispirazione, formazione e connessione. Il MarketingFest 2025,

ospitato nel suggestivo Regiohotel Manfredi di Manfredonia, ha reso la città pugliese

l’epicentro del marketing italiano. Con oltre 300 partecipanti, 22 relatori d’eccezione e 570

minuti di pura energia formativa, l’evento è stato un catalizzatore di idee innovative e audaci

visioni, pronte a cambiare le regole della comunicazione d’impresa: strategie di branding,

intelligenza artificiale, neuromarketing, content marketing, social media e brand activism.



Michele De Meo, organizzatore dell’evento, ha espresso grande soddisfazione per il successo

dell’iniziativa: “L’idea di creare da zero questo evento in una città di provincia era folle dal

principio, eppure sentivamo la necessità di accendere i riflettori proprio su questa

destinazione perché il mercato c’è e va rafforzato. Abbiamo scommesso su un evento che può

essere un appuntamento annuo, dove Manfredonia diventa capitale del marketing, almeno in

Puglia. Questa intuizione, oggi, si è trasformata in una grande soddisfazione perché – stando

ai feedback – ci avevamo visto bene. A tal proposito, un grande ringraziamento va fatto anche

a tutti i patrocini che hanno creduto nel progetto nonostante l’assenza di uno storico e agli

sponsor che hanno creduto – come noi – sia nel territorio che nell’ambizione del progetto.

Oggi chiudiamo con la consapevolezza di aver fatto rete e soddisfatto tutti coloro i quali

hanno presenziato in quello che sentivamo come il brainstorming dell’anno nella nostra

zona.”.

A rendere il MarketingFest un evento speciale, oltre alla qualità dei contenuti proposti, è stata

l’opportunità di creare connessioni di business di altissimo valore. I momenti di networking

hanno permesso a partecipanti e relatori di scambiarsi opinioni, idee e contatti per nuove

collaborazioni.



“MarketingFest 2025 è l’edizione ZERO perché è stata un esperimento coraggioso. ZERO

additivi aggiunti, solo tanta sana collaborazione. ZERO costo, abbiamo allargato le braccia

per accogliere ogni mente creativa che volesse partecipare. ZERO conservanti, contenuti

eterni e sempre pronti a enfatizzare la comunicazione di ogni brand. ZERO posti vuoti, un

successo straordinario. ZERO paura di metterci in gioco e donare competenza, esperienza,

ironia e forti dosi di puglievolezza!” commenta Salvatore Russo, consulente di brand e

founder di &Love, società che realizza eventi, nonché co-organizzatore e anima coinvolgente

dell’evento, che ha saputo sintetizzare magistralmente ogni intervento in un’unica potente

visione.



Il Comitato Scientifico, composto da Fabrizio Baldassarre, Professore associato di

Economia e Gestione delle Imprese presso Università degli Studi di Bari, Alessandro

Martemucci, Consigliere AISM, Marketing Manager e Docente LUM Jean Monnet e Matteo De Angelis, Docente di Marketing presso l’Università Luiss, ha assicurato una

selezione impeccabile degli argomenti affrontati, garantendo standard elevatissimi nei

contenuti delle sessioni formative.



Sul palco si sono susseguite personalità di rilievo nazionale, che hanno condiviso la loro

esperienza e competenza, che citiamo: Giulia Bezzi, Gabriele Ferrieri, Fabio Biccari,

Assunta Corbo, Giuseppe D’Alessandro, Giacinto Fiore, Francesco Giorgino, Albert

Antonini Mangia, Vincenzo Mansi, Alessandro Martemucci, Salvatore Russo, Andrea

Sempi, Sergio Spaccavento e Fabio Viola.



A rendere il MarketingFest un evento speciale, oltre alla qualità dei contenuti proposti, è stata

l’opportunità di creare connessioni di business di altissimo valore. I momenti di networking

hanno permesso a partecipanti e relatori di scambiarsi opinioni, idee e contatti per nuove

collaborazioni.



“MarketingFest 2025 è l’edizione ZERO perché è stata un esperimento coraggioso. ZERO

additivi aggiunti, solo tanta sana collaborazione. ZERO costo, abbiamo allargato le braccia

per accogliere ogni mente creativa che volesse partecipare. ZERO conservanti, contenuti

eterni e sempre pronti a enfatizzare la comunicazione di ogni brand. ZERO posti vuoti, un

successo straordinario. ZERO paura di metterci in gioco e donare competenza, esperienza,

ironia e forti dosi di puglievolezza!” commenta Salvatore Russo, consulente di brand e

founder di &Love, società che realizza eventi, nonché co-organizzatore e anima coinvolgente

dell’evento, che ha saputo sintetizzare magistralmente ogni intervento in un’unica potente

visione.



Il successo di questa edizione pone le basi per rendere il Marketing Fest un appuntamento

annuale, con l’obiettivo di consolidare Manfredonia come punto di riferimento per il

marketing in Puglia e oltre.



Ufficio Comunicazione e Stampa

MarketingFest