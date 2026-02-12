Maria Franca Fissolo Ferrero, a chi va l’eredità e quanto vale il suo patrimonio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La morte di Maria Franca Fissolo Ferrero, avvenuta il 12 febbraio 2026 all’età di 87 anni, apre una nuova fase nella storia della famiglia Ferrero. Vedova di Michele Ferrero e figura centrale, seppur riservata, dell’impero dolciario, era considerata una delle donne più ricche d’Italia.

Il suo patrimonio personale, insieme agli asset già consolidati nella holding, rappresenta una delle eredità più rilevanti del panorama imprenditoriale europeo. Chi eredita la sua fortuna? Come si ridisegna l’assetto della famiglia? E quale ruolo continuerà ad avere il figlio Giovanni? Scopriamolo insieme.

Il patrimonio di Maria Franca Fissolo Ferrero: quanto valeva davvero

Dopo la morte di Michele Ferrero nel 2015, una parte consistente del patrimonio familiare era già passata a Maria Franca Fissolo Ferrero, che per anni è stata indicata da Forbes tra le donne più ricche del mondo.

Nel 2017 la sua fortuna era stimata in 25,2 miliardi di dollari, cifra che la collocava tra i miliardari più influenti del pianeta. Negli anni successivi le valutazioni sono state riviste, perché la maggioranza degli attivi e la guida operativa del gruppo erano già nelle mani del figlio Giovanni Ferrero.

Le stime più recenti attribuivano a Maria Franca un patrimonio personale di circa 2,3 miliardi di dollari, frutto di partecipazioni, investimenti e quote legate alla holding Ferrero International.

Il gruppo, oggi presente in oltre 170 Paesi, conta più di 48.000 dipendenti e un fatturato che supera i 19 miliardi di euro. È un colosso che continua a crescere e che ha trasformato prodotti come Nutella, Ferrero Rocher, Kinder e Tic Tac in marchi globali.

Il patrimonio di Maria Franca non era solo economico. Era anche un patrimonio di relazioni, valori e continuità familiare, costruito in decenni di lavoro accanto al marito e poi al figlio.

A chi va l’eredità: il ruolo di Giovanni Ferrero e la continuità del gruppo

Con la morte di Maria Franca Fissolo Ferrero, l’eredità confluisce quasi interamente nelle mani del figlio Giovanni Ferrero, già da anni unico leader della multinazionale.

Il primogenito Pietro, infatti, è morto nel 2011 durante un viaggio in Sudafrica, lasciando Giovanni come unico erede diretto della linea imprenditoriale.

Giovanni detiene già la quota di maggioranza della holding, stimata in oltre il 75%, e con l’eredità della madre consolida ulteriormente la sua posizione.

È lui l’uomo più ricco d’Italia e uno degli imprenditori più influenti d’Europa.

La gestione del gruppo non subirà scossoni: Giovanni guida Ferrero con una visione internazionale, affiancato dalla moglie Paola e da un team manageriale che negli anni ha garantito stabilità e crescita.

L’eredità comprende anche il legame con la Fondazione Ferrero, di cui Maria Franca era presidente. La Fondazione continuerà a operare nel sociale, nella cultura e nel sostegno ai lavoratori, seguendo la linea tracciata dalla famiglia fin dagli anni Ottanta.

La vita privata di Maria Franca Fissolo Ferrero: famiglia, riservatezza e valori

Nonostante la ricchezza e il ruolo centrale nell’impero Ferrero, Maria Franca Fissolo Ferrero ha sempre mantenuto uno stile di vita sobrio e lontano dai riflettori.

Era nata a Savigliano nel 1939 e aveva iniziato la sua carriera come traduttrice nella fabbrica di Alba. Lì aveva conosciuto Michele Ferrero, con cui si sposò nel 1962.

La coppia ebbe due figli, Pietro e Giovanni, e visse anni segnati da successi imprenditoriali ma anche da momenti difficili, come la fuga all’estero negli anni Settanta per sfuggire alle minacce delle Brigate Rosse.

La sua vita è stata segnata da un forte senso religioso e da un impegno costante nel sociale.

La perdita del figlio Pietro nel 2011 e quella del marito nel 2015 hanno rappresentato i momenti più dolorosi della sua esistenza.

Negli ultimi anni aveva ridotto le apparizioni pubbliche, dedicandosi alla famiglia e alla Fondazione Ferrero, che porta avanti progetti culturali e iniziative per il territorio.

La sua eredità, oggi, non è solo economica. È un insieme di valori che hanno accompagnato la crescita di una delle aziende italiane più amate al mondo.