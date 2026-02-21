Margareth Madè, moglie di Giuseppe Zeno: età, figli e carriera dell’attrice di Baarìa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Margareth Madè è una delle attrici italiane più riconoscibili degli ultimi anni, grazie a una carriera iniziata nella moda e proseguita nel cinema con ruoli che l’hanno portata all’attenzione del grande pubblico. Oggi è anche conosciuta per la sua vita privata, in particolare per il matrimonio con Giuseppe Zeno, con cui forma una delle coppie più solide dello spettacolo italiano.

La loro storia è fatta di incontri inattesi, scelte condivise e una famiglia costruita con discrezione. Chi è davvero Margareth Madè?Qual è la sua età? E come si è sviluppato il rapporto con Zeno, tra lavoro, figli e vita quotidiana? Scopriamolo insieme.

Chi è Margareth Madè: età, origini e carriera tra moda e cinema

Margaret Madè, all’anagrafe Margareth Tamara Maccarrone, è nata nel 1982 a Paternò, in provincia di Catania, ed è cresciuta tra Adrano e Pachino. La sua carriera inizia molto presto: a quindici anni entra nel mondo della moda e nel 2000 vince il concorso New Model Today, che le apre le porte delle passerelle internazionali.

Negli anni successivi sfila in programmi televisivi e per importanti maison, ma è il cinema a consacrarla. Dopo aver studiato recitazione, nel 2008 viene scelta da Giuseppe Tornatore per interpretare Mannina in Baarìa, ruolo che la porta alla Mostra del Cinema di Venezia e le regala una popolarità immediata.

La sua immagine finisce sulle copertine di riviste italiane e internazionali, mentre molti la definiscono la “nuova Bellucci” per eleganza e presenza scenica. Nel 2010 interpreta Sophia Loren nella miniserie La mia casa è piena di specchi, confermando la sua versatilità.

Negli anni successivi partecipa a fiction di successo, tra cui Il commissario Montalbano, dove conquista il pubblico nell’episodio Il sorriso di Angelica. Nel 2012 posa per il Calendario Pirelli, unica italiana di quell’edizione.

Il matrimonio con Giuseppe Zeno: come si sono conosciuti e com’è nato il loro rapporto

Il legame tra Margareth Madè e Giuseppe Zeno nasce nel 2015. I due si incontrano a una cena tra amici e, come hanno raccontato entrambi, l’intesa è immediata. Margaret ha ricordato con ironia che al primo sguardo Zeno le sembrò “un pazzo”, salvo poi rimanere colpita dalla sua capacità di travolgerla con parole, emozioni e una presenza magnetica.

Zeno, dal canto suo, ha confessato di essere rimasto folgorato già anni prima, quando la vide al cinema in Baarìa.

La coppia si sposa il 20 agosto 2016 nella chiesa di San Giovanni Battista a Ortigia, in un matrimonio intimo e molto elegante. Da allora vivono a Roma, lontani dai riflettori, scegliendo una vita familiare riservata e centrata sulle loro figlie.

Il loro rapporto è spesso descritto come equilibrato e complice. Entrambi lavorano nel mondo dello spettacolo, ma hanno sempre mantenuto una netta separazione tra carriera e vita privata. Nelle interviste parlano poco della loro quotidianità, ma non nascondono l’affetto profondo che li lega e la volontà di proteggere la famiglia.

I figli di Margareth Madè e Giuseppe Zeno: Angelica e Beatrice

Margareth Madè e Giuseppe Zeno sono genitori di due bambine. Angelica, la primogenita, è nata nel 2017, mentre Beatrice è arrivata nel 2020. La coppia ha sempre scelto di mantenere un profilo basso riguardo alla loro crescita, condividendo solo pochi momenti sui social e preferendo un’educazione lontana dall’esposizione mediatica.

Margareth ha raccontato più volte quanto la maternità abbia cambiato le sue priorità. Dopo la nascita delle figlie ha rallentato i ritmi lavorativi, scegliendo progetti che potessero conciliarsi con la vita familiare. Anche Zeno, spesso impegnato sul set, ha spiegato di voler essere un padre presente, organizzando il lavoro in modo da non perdere i momenti importanti.

Il rapporto tra i due attori e le loro figlie è descritto come sereno e molto unito. La famiglia rappresenta per entrambi un punto fermo, un luogo in cui ritrovare equilibrio dopo i ritmi intensi del lavoro.

La storia di Margareth Madè e Giuseppe Zeno è quella di una coppia che ha saputo costruire una vita solida, fatta di affetto, rispetto e scelte condivise, mantenendo sempre un forte legame con le proprie radici.