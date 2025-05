Marcia per la vita a Siponto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CUSTODIRE LA VITA

Come dono immenso da salvaguardare dal primo all’ultimo palpito

Martedì 13 maggio 2025

BASILICA S. MARIA MAGGIORE – SIPONTO

PREGHIERA PER LA VITA – 12^ Edizione

A cura dell’Associazione Figli Amati, anche quest’annomartedì 13 maggio, si terrà il pellegrinaggio alla Madonna di Siponto, per affidare alla Madre di Dio, la custodia della VITA come dono immenso da salvaguardare dal primo all’ultimo palpito.

Chi ha perso un figlio sa quanto sia preziosa la vita, ogni vita, soprattutto quando viene spezzata nel fiore degli anni, per questo essi diventano collaboratori e custodi di ogni forma di vita soprattutto la più debole e indifesa. Con la preghiera abbracciano ogni ambito esistenziale dai bambini non nati perchè privati del dono della vita già dal concepimento, ai bambini, ai giovani, agli ammalati, agli anziani e a tutte quelle situazioni in cui la vita è in pericolo.Ci sarà anche il ricordo nella preghiera per i Figli Amati e i cari fedeli defunti.

Programma

ore 16.45 S. Rosario a seguire Celebrazione Eucaristica.

L’iniziativa è aperta a tutti.