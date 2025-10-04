Marcella Bella su Ballando: “Offesa come donna e come artista”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’artista si è rivolta ad Alberto Matano, colpevole di aver pronunciato un commento velatamente volgare rivolto alla concorrente. A La vita in diretta per sfogarsi dell’accaduto, ha chiesto delle scuse in particolare da Fabio Canino, “Ero preparata ai commenti sul ballo, ma non alle volgarità. Non ero affatto smutandata. Mi hanno offesa come donna, non solo come artista“.

Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia, ha sostenuto Marcella

La stessa componente della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, in Parlamento ha dato “solidarietà totale a Marcella Bella: alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento“.

“Le battute per fare colpo sul pubblico non dovrebbero mai diventare dileggio. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista“. Milly Carlucci afferma: “Ballando è un programma inclusivo” basterà?

Marcella Bella a La vita in diretta le contro-risposte dei giudici e della conduttrice Milly Carlucci

Milly Carlucci al Corriere della Sera ha detto che il suo è un programma inclusivo e che non c’era “alcuna intenzione di offendere”. Sempre sul Corriere Fabio Canino ha ammesso di aver pronunciato una battuta infelice, anzi, “uscita malissimo“.

“Quando vedrò Marcella mi scuserò. Ho usato quella parola, ‘arrapata’, davvero fuori luogo. Ma sostenere che ‘Ballando’ sia sessista è assurdo. Mi prendo la mia responsabilità: ho fatto una battuta, per citare Marcella, senza un briciolo di testa“.

Per Selvaggia Lucarelli si è trattata di pura ironia sul look

“Forse ‘duodeno’ e le allusioni di Canino sono state un po’ indelicate, ma Marcella è forte, tosta, indipendente: perdonerà il cameratismo sciocco ma in buona fede che c’è stato”. Per Guillermo Mariotto la sua battuta sul duodeno “era una iperbole”, aggiungendo poi che, sull’onda del purché se ne parli, oggi Marcella Bella è la concorrente più citata della trasmissione. “Invece di commentare Barbara d’Urso, tutti parlano di lei”.

Tornando al programma, dato il caos mediatico sorto intorno all’esibizione di Marcella Bella, ci si aspetta che nella puntata in onda il 4 ottobre la conduttrice torni sulla questione, senza derubricarla a goliardia ma, al contrario, porgendo le scuse ufficiali alla concorrente.

Novità del nuovo appuntamento

Tra le novità del nuovo appuntamento c’è il nuovo orario: Ballando con le stelle verrà trasmesso su Rai 1 alle 21:30 dopo Affari Tuoi. Milly Carlucci: “Non ricordo di aver mai fatto un programma senza concorrenza. Ho sempre pensato a fare il meglio per il programma e nel tempo devo dirti che la concorrenza aiuta a non sederti mai sugli allori, a non fare il copia e incolla dell’anno prima”, ha detto in merito ai risultati. Che, sconfitta, appunto, non è: la sfida del sabato sera televisivo è appena entrata nel vivo.