Marcella Bella, chi è il marito Mario Merello e cosa fanno i figli Giacomo, Carolina e Tommaso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia familiare di Marcella Bella è sempre stata avvolta da un’aura di discrezione, nonostante la cantante sia una delle voci più riconoscibili della musica italiana.

Dietro una carriera lunga e ricca di successi c’è un nucleo familiare solido, costruito accanto al marito Mario Merello e ai tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso. Una famiglia che ha attraversato cambiamenti, trasferimenti e scelte di vita molto diverse tra loro. Chi è l’uomo che ha conquistato la cantante? E quali percorsi hanno intrapreso i loro figli? Scopriamolo insieme.

Chi sono i figli di Marcella Bella: età, percorsi e vite lontane dai riflettori

La famiglia Merello‑Bella si è allargata nel corso degli anni con l’arrivo di Giacomo, Carolina e Tommaso, tre personalità molto diverse tra loro.

Il primogenito Giacomo, nato nel 1980, è il più riservato. Non compare sui social e non accompagna quasi mai la madre negli eventi pubblici. Vive e lavora a Singapore, scelta che lo ha portato lontano dall’Italia e che spiega la sua assenza dalle foto familiari. Marcella Bella ha raccontato più volte quanto la distanza sia difficile da accettare, anche se la famiglia ha trovato un equilibrio fatto di visite e momenti condivisi quando possibile.

La secondogenita Carolina, nata nel 1991, ha un carattere più dinamico. Dopo gli studi allo IULM di Milano, ha scelto di vivere a Ibiza, dove ha costruito una vita legata ai viaggi, allo sport e a un ritmo più internazionale. Nonostante la distanza, torna spesso in Italia per stare con la famiglia, mantenendo un legame molto stretto con la madre.

Il più giovane, Tommaso, nato nel 1992, è quello che appare più spesso accanto alla cantante. Ha partecipato a diversi eventi televisivi insieme a lei e ha sempre mostrato un carattere aperto e affettuoso. Pur non essendo un personaggio pubblico, è il volto più riconoscibile dei tre figli.

Chi è Mario Merello: l’imprenditore che ha conquistato Marcella Bella

Prima di raccontare la storia dei figli, è impossibile non soffermarsi su Mario Merello, l’uomo che ha cambiato la vita di Marcella Bella. Nato nel 1946, è un imprenditore milanese che ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato. La loro storia inizia tra le nevi di Madonna di Campiglio, dove un incontro casuale si trasforma in un legame destinato a durare.

All’epoca Merello era sposato e padre, ma la relazione con Marcella fu così intensa da spingerlo a rivedere completamente la sua vita. La cantante ha raccontato che, negli anni in cui non esisteva ancora il divorzio, la loro storia fu giudicata con severità. Nonostante ciò, la coppia ha resistito e nel 1989 si è sposata, costruendo una famiglia solida e lontana dal clamore mediatico.

Merello ha sempre lavorato molto, spesso per dodici ore al giorno, rimanendo però un punto fermo nella vita della cantante. La sua dedizione al lavoro e alla famiglia è stata più volte sottolineata da Marcella, che lo ha definito un uomo presente, affidabile e profondamente innamorato.

Una famiglia unita tra riservatezza, lavoro e scelte di vita diverse

Il rapporto tra Marcella Bella e Mario Merello è stato segnato anche da gesti importanti. Per i suoi 40 anni, l’imprenditore le regalò uno yacht di lusso, simbolo di un amore che non ha mai avuto paura di mostrarsi attraverso attenzioni concrete.

Nonostante la fama della cantante, la famiglia ha sempre scelto la riservatezza. Merello non ha mai cercato visibilità e i figli hanno seguito la stessa linea, costruendo percorsi personali lontani dal mondo dello spettacolo.

Prima di incontrare Mario, Marcella aveva vissuto altre storie, tra cui un breve flirt giovanile con Red Canzian dei Pooh. Ma è con Merello che ha trovato stabilità, affetto e una famiglia che oggi rappresenta il suo punto di riferimento più importante.

La loro storia, fatta di scelte coraggiose, trasferimenti e un amore che ha superato giudizi e difficoltà, continua a essere uno degli aspetti più affascinanti della vita privata di Marcella Bella.