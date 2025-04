[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Uno dei peggiori fenomeni di inquinamento ambientale, spesso sottovalutato, è quello dei roghi di rifiuti”

L’Ente nazionale Civilis Confederazione Europea ONLUS con i suoi Ispettori Ambientali Territoriali se n’è occupato in numerose occasioni con azioni legali finalizzate all’accertamento delle responsabilità e alla bonifica ambientale, nelle piazzole di sosta della Capitanata, ai campi rom, ma sopratutto nei GHETTI di Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci dai roghi di rifiuti nelle campagne e in tutto il territorio.

Un fenomeno purtroppo diffusissimo, a iniziare dalla famigerata Terra dei Fuochi campana, che fa perdurare i danni ambientali per parecchi anni, ora attenzionata la nostra terra di Capitanata.

Ce ne parla, indicando alcune possibili soluzioni, uno dei padri del diritto ambientale in Italia, il magistrato Gianfranco Amendola, che da decenni si occupa con grande competenza della complessa materia della gestione dei rifiuti.

IL Comandante Nazionale Civilis Confederazione Europea ONLUS generale Giuseppe Marasco conferma: E pertanto, in questo caso, risulta applicabile l’art. 256, comma 3, D. Lgs. 152/06 il quale, tra l’altro, prevede che “alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”; dove, ovviamente, il reato di cui si parla non riguarda l’incendio ma la gestione di una discarica abusiva. Con tutte le conseguenze in tema di sequestro preventivo

Infine, in caso di incendio, è sempre necessario, come già detto, promuovere indagini tecniche per accertarne le conseguenze sull’ambiente e sulla salute; per cui sarebbe auspicabile poter avere al più presto, a cura del Ministero dell’Ambiente, un protocollo tipo ove, con la collaborazione di ISPRA e di ISS, si stabilisca, al verificarsi di un incendio di rifiuti, quali debbano essere, a livello nazionale, le rilevazioni e le misure immediate da adottare.