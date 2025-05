[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Tari, il Comune di Manfredonia non applica e non rispetta la legge”

AL PREFETTO DI FOGGIA

AL SINDACO DI MANFREDONIA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SEGRETARIO COMUNALE

protocollo n.27706 del 27/05/2025

OGGETTO: Interrogazione – TARI IL COMUNE NON APPLICA E NON RISPETTA LA LEGGE PERCHE’?

IL sottoscritto Consigliere Comunale Capogruppo Giuseppe Marasco, nel mio ruolo di opposizione e quello di: 1) Controllare l’operato della giunta; 2) Presentare alternative; 3) Rappresentare gli elettori; 4) partecipare alle decisioni; 5) Svolgere un ruolo di garanzia, in sintesi svolgere un ruolo di controllo, proposta e rappresentanza, con l’obbiettivo di migliorare la gestione della città e di tutelare gli interessi dei cittadini, con la presente Interrogazione CHIEDE alla codesta Amministrazione Comunale perché nell’attuale regolamento comunale TARI, non vi è traccia di alcune esenzioni e/o agevolazione previste per legge dalla STATO, come ad esempio il BONUS sociale sui rifiuti? In attesa di risposta orale e scritta urgente per tutelare gli interessi dei cittadini.

Che cos’è il bonus sociale per i rifiuti? Bonus Tari 2025: cos’è, requisiti ISEE, a chi spetta e come …Il bonus rifiuti viene riconosciuto a tutti i nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro, tetto elevato a 20mila euro se si hanno almeno quattro figli a carico. I valori soglia sono aggiornati con cadenza triennale, sulla base del valore medio dell’Indice FOI del triennio stesso. Quando è entrato in vigore il dpcm 13/2025? Si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ma è entrato in vigore il 5 marzo 2025.

Quali sono i requisiti per ottenere il Bonus TARI 2025? Bonus Tari 2025: sconto del 25% per le famiglie a basso reddito. Arriva il Bonus Tari 2025, un’agevolazione importante per le famiglie in condizioni economiche svantaggiate. Grazie al Dpcm n. 21 gennaio 2025 n.24

Anche la Tari, la tassa sui rifiuti, è particolarmente conveniente per chi ha più di 65 anni. Inoltre il prossimo anno arriverà anche il bonus anziani: si tratta di un assegno di 1.380 euro destinato agli over 80 che hanno bisogno di assistenza e un reddito Isee inferiore ai 6 mila euro.

Quali sono le esenzioni per la TARI nel 2025? Esenzioni TARI 2025: chi non deve pagarla? Non tutte le superfici sono soggette al pagamento della tassa. Sono esentate dalla TARI: Aree scoperte pertinenziali di abitazioni private, come balconi, terrazze, cortili e posti auto scoperti.

Chi ha la 104 non paga la spazzatura.? I titolari della Legge 104, infatti, sono comunque soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, sulle proprietà e alle imposte indirette, come l’Iva. Vi sono, però, situazioni particolari in cui è possibile evitare determinati oneri fiscali. Tra le esenzioni più comuni rientrano: la tassa sui rifiuti (Tari). In attesa di risposta in Consiglio Comunale e scritta successiva.

Manfredonia lì 26/ Maggio/ 2025 In fede, IL CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO “ MISTO “ Dr. Giuseppe MARASCO