Marasco: “Oasi Lago Salso, gravissimo dramma ambientale”

GRAVISSIMO DRAMMA AMBIENTALE ECOLOGICO il ritardo dei Vigili del Fuoco e la incapacità del capo squadra a dirigere li spegnimento sta portando ancora adesso alla distruzione di decine e decine di ettari dell’OASI LAGO SALDO del PARCO NAZIONALE DEL GARGANO.

Questa è l’accusa del Capogruppo Consigliere Comunale LEGA SALVINI PREMIER PUGLIA Giuseppe Marasco del gravissimo dramma che sotto gli occhi increduli di tutti si sta consumando, un encomio va fatto ai baschi verdi della Guardia di Finanza che con il loro tempestivo intervento in mia presenza, hanno fatto ripartire il treno fermo al passata livello della s.p. 141 il quale grazie alla apertura delle sbarre del passaggio a livello di è permesso al mezzo dei Vigili del fuoco portare acqua sull’incendio, occorre la presenza dei canadair altrimenti tutta l’ Oasi verrà distrutta totalmente.

IL Comandante Giuseppe Marasco degli Ispettori Ambientali Territoriali Civilis Confederazione Europea ONLUS Ricorda che : L’Oasi Lago Salso è un’area naturale protetta di grande importanza per gli uccelli e la biodiversità. Ecco alcuni motivi:#Habitat per gli Uccelli

1. Zona umida: l’Oasi Lago Salso è una zona umida che offre un habitat ideale per molti uccelli acquatici, come anatre, aironi e trampolieri.

2. Sosta migratoria: l’area è anche un’importante sosta migratoria per molti uccelli che viaggiano tra l’Europa e l’Africa.

Biodiversità 1. Varietà di specie: l’Oasi Lago Salso ospita una grande varietà di specie di uccelli, piante e animali, contribuendo alla biodiversità della regione.

2. Ecosistema unico: l’area ha un ecosistema unico che supporta una varietà di forme di vita, dalle piante acquatiche agli insetti e ai mammiferi.

Importanza Ecologica 1. Regolazione del clima: le zone umide come l’Oasi Lago Salso giocano un ruolo importante nella regolazione del clima, aiutando a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

2. Purificazione dell’acqua: l’area aiuta anche a purificare l’acqua, migliorando la qualità delle acque superficiali e sotterranee.

Conservazione e Protezione 1. Area protetta: l’Oasi Lago Salso è un’area protetta che richiede una gestione attenta per preservare la sua biodiversità e il suo ecosistema unico 2. Educazione e sensibilizzazione: l’area offre anche opportunità per l’educazione e la sensibilizzazione sulla importanza della conservazione della natura e della biodiversità. L’Oasi Lago Salso è un’area naturale di grande importanza che richiede una gestione attenta e una protezione efficace per preservare la sua biodiversità e il suo ecosistema unico, attualmente in fiamme GIUSEPPE MARASCO.