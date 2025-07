[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Incendi criminali a Manfredonia!”

La situazione degli incendi a Manfredonia, specialmente quelli dolosi come gli incendi di auto o nelle zone rurali, è molto seria e richiede un approccio multifaceto. Per contrastare la criminalità legata a questi atti, ecco alcune possibili strategie:

Sorveglianza e prevenzione: aumentare la sorveglianza nelle aree più a rischio, specialmente durante le ore notturne o nei periodi di alta temperatura, quando il rischio di incendi è maggiore.

Indagini approfondite: le forze dell’ordine dovrebbero condurre indagini approfondite per identificare i responsabili degli incendi dolosi e portarli a giustizia.

Collaborazione tra enti locali e forze dell’ordine: una stretta collaborazione tra enti locali, vigili del fuoco e forze dell’ordine è fondamentale per condividere informazioni e coordinare gli sforzi.

Sensibilizzazione della comunità: campagne di sensibilizzazione possono aiutare a creare una cultura di rispetto per la proprietà pubblica e privata e a scoraggiare comportamenti antisociali.

Tecnologie avanzate: utilizzare tecnologie come telecamere di sorveglianza, droni e sensori per rilevare gli incendi in tempo reale e intervenire rapidamente.

Aumentare gli organici e personale di tutti gli organi di Polizia Giudiziaria, con urgenza serve il numero esatto e non essere sotto organico di personale.

Queste strategie possono aiutare a ridurre gli episodi di criminalità legati agli incendi.

Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale Manfredonia.