Mara Venier sulle Gemelle Kessler: “Una di loro stava male”

L’addio delle gemelle Kessler avvolge il mondo dello spettacolo in un silenzio carico di riflessione. A pochi giorni dalla notizia della morte simultanea di Alice ed Ellen, che tanta eco ha suscitato nelle cronache italiane, emergono dettagli nuovi e intensi grazie alla testimonianza di Mara Venier. La conduttrice, tramite collegamento telefonico con La vita in diretta, ha raccontato: “Due settimane fa le avevo fatte chiamare, una delle due non stava bene”. Due sorelle, unite da una carriera, da un’immagine iconica, da un’esistenza quasi sovrapposta. Quando una vacilla, l’altra non può permettersi di restare. È questa la dinamica che sembra aver guidato la scelta finale, e che oggi non possiamo ignorare.

L’ultima apparizione pubblica

L’ultima volta in cui le due ballerine e showgirl appaiono insieme in pubblico risale alla fine di ottobre, in Germania, per la première del Circus Roncalli ARTistART a Monaco di Baviera. Le immagini le mostrano ancora in coppia, sincronizzate, eleganti: due figure quasi sovrapposte all’interno di un’unica silhouette. Ma quel sorriso che rimane impresso ora appare anche come una maschera, la forza dell’apparire sopra la fragilità del reale. Venier ha ricordato dei frequenti viaggi delle Kessler in Italia, la loro partecipazione a programmi (come la stessa Domenica In) e il loro concedersi di tanto in tanto una cena a Trastevere, dove ordinavano la gricia. Un piccolo rituale, quasi familiare.

Una scelta da interpretare

Secondo quanto riportato da più fonti, Alice ed Ellen Kessler sarebbero morte insieme nella loro casa a Grünwald, vicino Monaco di Baviera, e secondo il quotidiano tedesco Bild si tratterebbe di suicidio assistito. Il gesto, che in Italia suscita interrogativi morali e sociali, in questo caso va letto anche attraverso la lente del legame totale tra le due. Era impensabile per loro vivere l’una senza l’altra. La stessa Venier ha sottolineato: “Non voglio giudicare, capisco.”

Il valore della testimonianza

Nel ricordarle, Mara Venier ha ribadito che le Kessler non erano solo ospiti di varietà, ma soprattutto “persone di famiglia”. Il che restituisce al pubblico l’umanità dietro la luce dello spettacolo. È importante sottolineare che queste dichiarazioni arrivano da un incontro recente e pertanto offrono un punto di vista prossimo all’evento conclusivo. Smontare il mito sì, ma mantenere la dignità: questo pare l’obiettivo di Venier. Ricordarle come ciò che sono state e come ciò che erano l’una per l’altra: “Due persone, ma erano una.”

Un’eredità fragile e potente

Il mondo dello spettacolo italiano – da Iva Zanicchi a Cristiano Malgioglio, da Rita Pavone a Bruno Vespa – ha reagito con commozione, sottolineando come con la loro scomparsa si chiuda un’epoca. Le loro gambe diventate simbolo, la presenza scenica, la disciplina: tutto questo ora assume il crisma della nostalgia. E l’ennesimo effetto è per la televisione: cosa resta, oggi, del rigore e della professionalità che incarnavano?In definitiva, il racconto di Mara Venier illumina una pagina meno nota della storia delle Kessler: la leggenda del varietà, il rapporto umano, la fragile condizione dell’età avanzata, la scelta consapevole.

La testimonianza di Venier, inserita tra i messaggi di cordoglio che si sono moltiplicati in queste ore, è un’istantanea della fine di un mondo, di quella tv dove la parola “spettacolo” aveva una forma piena e insieme semplice. Oggi, davanti a quel “una delle due non stava bene”, possiamo scegliere di fermarci, di riflettere sul valore della cura, dell’accompagnamento e della loro storia. Perché, come le gemelle Kessler ci hanno insegnato, la simmetria perfetta è rara, e chiederci “chi resta”, “chi avrà forza di andare avanti” è anche guardare dentro di noi.