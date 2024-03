Manuela Moreno torna su Rai 3 con Filorosso: ecco quando

È appena sbocciata la primavera, ma nel mondo della televisione gli sguardi sono già puntati all’estate. In queste ultime settimane, circolano voci e pettegolezzi sui programmi e sui volti che animeranno i palinsesti estivi, anche se per ora nessuna conferma è giunta ufficialmente. Tuttavia, oggi è giunta la prima anticipazione concreta, riguardante il ritorno di un programma amatissimo: Filorosso, il noto talk di approfondimento di Rai 3.

Durante l’ultima puntata di “Storie di donne al bivio”, condotta da Monica Setta, è stata fatta un’importante rivelazione. Nel suo salotto accogliente, Monica ha ospitato Manuela Moreno, volto noto del Tg2 Post e, dallo scorso luglio, anche della trasmissione Filorosso. È stata proprio la padrona di casa a diffondere la notizia del ritorno del programma, mentre la Moreno ha confermato solamente: “Stiamo lavorando su questo progetto”. Ricordiamo che Filorosso è stato trasmesso il martedì sera su Rai 3 a partire dall’estate del 2022, inizialmente come sostituto estivo di Cartabianca, con la conduzione di Giorgio Zanchini e Roberta Rei. Nel 2023, il testimone è stato passato proprio a Manuela Moreno.

Manuela Moreno pronta a tornare su Rai 3 con Filorosso

Per ora, mancano ulteriori dettagli riguardo alla data di inizio e a eventuali modifiche nella programmazione settimanale. Tuttavia, considerando che la scorsa stagione ha registrato una media del 4% di share nelle 11 puntate trasmesse (un risultato non eccezionale ma neanche deludente come per altri programmi della stessa fascia oraria durante l’autunno e l’inverno), è probabile che la dirigenza opti per mantenere Filorosso nel palinsesto del martedì. Altrimenti, potrebbe essere presa in considerazione l’idea di spostare il programma in una nuova serata, in previsione della prossima stagione televisiva.

Nella stessa puntata, oltre a parlare del suo ex, Adriano Galliani, Manuela Moreno ha annunciato una lieta novità: il suo matrimonio con il manager musicale Giacomo Maiolini, legame che dura da oltre sei anni. Un momento di gioia e amore che la conduttrice ha voluto condividere con il pubblico, mostrando il suo lato più personale e intimo.