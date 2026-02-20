[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mansueto: “Ripresi i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del Comparto CA9”

Sono finalmente ripresi i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del Comparto CA9, dopo oltre 10 anni di sospensione.

Un risultato raggiunto grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale di sospendere il giudizio in essere tra Comune e Consorzio e il conseguente impegno da parte di quest’ultimo di realizzare le opere entro un anno dal rilascio del permesso di costruire.

La scorsa settimana gli uffici comunali hanno rilasciato il permesso di costruire per il completamento delle opere di urbanizzazione e i lavori sono iniziati lunedì 16 febbraio.

Per il Comparto CA4, le cui opere di urbanizzazione sono in fase di realizzazione, gli Uffici comunali hanno disposto la riduzione della polizza fideiussoria, in considerazione dei lavori già eseguiti. Un atto che certifica al momento l’esecuzione dei lavori eseguiti da parte del Consorzio e stimola lo stesso ad una rapida conclusione degli stessi entro il termine perentorio del 30 ottobre 2026.

Per il Comparto CA5, invece, è in corso di approvazione l’atto di collaudo delle opere di urbanizzazione primarie realizzate.

Accanto a questi provvedimenti, ricordiamo altresì che:

– in virtù di un finanziamento nazionale, a breve partiranno i lavori per la realizzazione di un Playgroud sportivo nel comparto CA1;

– a dicembre 2025 è stata affidata ad un professionista la progettazione per la realizzazione di opere dirette al miglioramento della viabilità di Viale Leonardo da Vinci, per complessivi euro 650 mila euro;

– buona parte dei proventi derivante dal cd. “Nuovo piano casa” saranno destinati ad interventi di attrezzamento e riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione per i comparti CA.

L’Amministrazione comunale continua a lavorare con determinazione per favorire nel più breve tempo possibile il completamento delle opere di urbanizzazione dei comparti CA, ponendo in essere tutte le attività di monitoraggio, controllo e supporto necessarie per la piena funzionalità delle predette aree residenziali.

Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare, ma con passione, determinazione e abnegazione siamo sicuri che possiamo migliorare la qualità della vita dei residenti dei comparti per molti anni dimenticati.

Giovanni Mansueto – Assessore Comune di Manfredonia