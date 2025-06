[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manifestazione di interesse volta ad individuare soggetti idonei “utenze non-domestiche food” del centro storico di Manfredonia per la consegna a titolo gratuito di schermature di carrellati per la raccolta differenziata

Dettagli elemento

Tipologia: Individuazione di soggetti per consegna gratuita di schermature per carrellati

Competenza: Avvisi Pubblici

Inizio validità: 09.06.2005

Fine validità: 27.06.2025 12:00

DESCRIZIONE

La presente richiesta di manifestazione di interesse è volta all’individuazione di utenze non domestiche food interessate ad acquisire a titolo gratuito, presso la propria attività, le schermature dei carrellati per la raccolta differenziata, a cura del gestore dei rifiuti urbani.

La finalità è quella di rendere il centro storico decoroso offrendo la possibilità di coprire i carrellati con delle schermature, di cui si allega foto, che saranno consegnate gratuitamente agli utenti ritenuti idonei.

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE

Possono presentare la manifestazione di interesse esclusivamente le utenze non domestiche food nei quartiere del Centro Storico di Manfredonia, titolari di iscrizione ai ruoli TARI, aventi i requisiti meglio specificati nell’apposita sezione del presente avviso.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il Comune di Manfredonia intende individuare soggetti idonei che possano utilizzare delle schermature, da consegnare gratuitamente, per i carrellati, attraverso il Gestore dei Servizi di igiene urbana. Ogni cassonetto della schermatura può ospitare due carrellati da 240 Lt di cui uno dovrà essere obbligatoriamente quello del vetro. Il numero di schermature da assegnare ad ogni singolo utente sarà in funzione del numero di utenti che presenteranno richiesta e saranno ritenuti idonei.

La raccolta avverrà periodicamente con frequenze, modalità e orari già previsti dalla vigente ordinanza Sindacale.

Si evidenzia che le schermature saranno installate su aree pubbliche così come meglio precisato nell’art. 56 del regolamento del canone unico patrimoniale e che necessita di autorizzazione oltre che del pagamento del canone in misura di € 90,00 al metro quadrato precisando che anche i carrellati che non rientrano nel cassonetto della schermatura vanno inseriti nel conteggio dei metri quadrati per la quantificazione del canone. Resta inteso che qualora il richiedente sia già titolare di un’area per la quale versa regolarmente il canone unico patrimoniale e i carrellati sono/verranno posizionati in quell’area allora non sarà richiesto alcun canone.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Essere un’utenza di tipo non domestico food;

Essere utente regolarmente registrato ai ruoli TARI;

Attività ubicata nel centro storico del Comune di Manfredonia;

Rispetto di tutte le prescrizioni dell’Articolo 56 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge n.160/2019. Decorrenza 01.01.2021 approvato con Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 14 del 14.04.2021 qui di seguito riportate:

“Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall’utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull’area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente.

È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all’interno dell’area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:

Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;

Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;

Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;

Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;

Accesso autorizzato dal Proprietario.

La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del

servizio pubblico.

L’Utente non domestico impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l’autorizzazione all’utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico

collocato nelle immediate vicinanze dell’ingresso del condominio o dell’attività. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso il servizio “Gestione Rifiuti”. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell’assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di manufatti per la mitigazione, sarà necessario acquisire tutti i relativi pareri di competenza dei rispettivi uffici coinvolti nella procedura di rilascio dell’autorizzazione. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all’interessato con nota scritta entro 30 giorni. L’autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l’area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:

Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell’area da occupare;

Durata massima dell’autorizzazione 6 anni;

Prescrizioni standard:

utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore;

è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;

i contenitori devono riportare l’indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;

la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con

particolare riferimento all’art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);

particolare riferimento all’art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS); i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;

i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;

non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.

I contenitori posizionati sull’area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura. Il Gestore deve fornire, su richiesta dell’Utente, apposite serrature gravitazionali che non richiedono la preventiva apertura per lo svuotamento. Il costo per la fornitura delle serrature è a carico dell’Utente.

L’Utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell’area occupata. L’installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l’impatto ambientale dell’occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell’utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L’Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell’area occupata.”

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTI

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate dai soggetti richiedenti, compilando il modulo di domanda allegato al presente avviso, all’attenzione del Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” Servizio “Gestione Rifiuti e Fonti Rinnovabili” del Comune di Manfredonia, all’ufficio protocollo o tramite pec all’indirizzo urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 27.06.2025

Non verranno accettate domande pervenute al di fuori del periodo e dei termini sopra indicati.

Si evidenzia che la seguente procedura è a sportello, pertanto avendo la disponibilità di 30 schermature, qualora dovessero pervenire più di 30 richieste, verranno accolte solo le prime trenta richieste.

Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona del ing. Damiano Francesco Saverio Servizio “Gestione Rifiuti e Fonti Rinnovabili”

