Eventi ManfredoniaManfredonia

Mangiamare, mostra “Reti, racconti e ritorni”

Redazione4 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mangiamare, mostra “Reti, racconti e ritorni”

“Reti, racconti e ritorni” è la mostra fotografica all’interno del festival Mangiamare, a cura di Antonio Nenna.

Sarà possibile visitarla dal 5 al 7 settembre presso l’Infopoint di Piazzetta Mercato, dalle ore 19:00 alle ore 23:00.

Attraverso le immagini racconteremo uno spaccato di storia della nostra città, lo stesso che negli anni ha contribuito ad alimentare la forte identità marinara di Manfredonia.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla call aperta nei mesi scorsi, impreziosendo ulteriormente questo splendido ritorno del Mangiamare.

Redazione4 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]