Mangiamare, mostra “Reti, racconti e ritorni”
“Reti, racconti e ritorni” è la mostra fotografica all’interno del festival Mangiamare, a cura di Antonio Nenna.
Sarà possibile visitarla dal 5 al 7 settembre presso l’Infopoint di Piazzetta Mercato, dalle ore 19:00 alle ore 23:00.
Attraverso le immagini racconteremo uno spaccato di storia della nostra città, lo stesso che negli anni ha contribuito ad alimentare la forte identità marinara di Manfredonia.
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla call aperta nei mesi scorsi, impreziosendo ulteriormente questo splendido ritorno del Mangiamare.