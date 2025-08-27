Mangiamare, il profumo del mare ti aspetta in Largo Diomede
Il profumo del mare ti aspetta in Largo Diomede!
Ogni sera del Mangiamare, a partire dalle 19:00, potrai vivere un viaggio nei sapori più autentici della nostra tradizione.
Nel menù degli stand degustazione troverai:
• croccante frittura di pesce
• saporita pepata di cozze
• il gusto semplice e vero del pane e pomodoro
• frutta fresca
• un calice di vino o una birra sudata
E per rendere l’atmosfera ancora più speciale, ogni sera ci sarà musica dal vivo: il gusto incontra il ritmo del divertimento.
I ticket (15€ + 1€ diritti di prevendita) sono già disponibili nei seguenti punti vendita:
• Pro Loco – Infopoint Piazzetta Mercato
• Panificio Mamma Gaetana – Via Barletta, 4
• Elia Salvemini Barber Shop – Via Tribuna, 6
• Bar Impero – Piazza Marconi
• Siamo alla Frutta – Via Cozzolete, 13
• Bar Silver – Via Giuseppe di Vittorio, 13
• Diagon Alley – Via Torre dell’Astrologo, 13
• Lega Navale – Viale Miramare
• Bar Fiore – Via Scaloria
Un’esperienza che unisce cibo, convivialità e tradizione, con il mare come cornice.