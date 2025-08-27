Eventi ManfredoniaManfredonia

Mangiamare, il profumo del mare ti aspetta in Largo Diomede

Redazione27 Agosto 2025
Il profumo del mare ti aspetta in Largo Diomede!

Ogni sera del Mangiamare, a partire dalle 19:00, potrai vivere un viaggio nei sapori più autentici della nostra tradizione.

Nel menù degli stand degustazione troverai:

• croccante frittura di pesce

• saporita pepata di cozze

• il gusto semplice e vero del pane e pomodoro

• frutta fresca

• un calice di vino o una birra sudata

E per rendere l’atmosfera ancora più speciale, ogni sera ci sarà musica dal vivo: il gusto incontra il ritmo del divertimento.

I ticket (15€ + 1€ diritti di prevendita) sono già disponibili nei seguenti punti vendita:

• Pro Loco – Infopoint Piazzetta Mercato

• Panificio Mamma Gaetana – Via Barletta, 4

• Elia Salvemini Barber Shop – Via Tribuna, 6

• Bar Impero – Piazza Marconi

• Siamo alla Frutta – Via Cozzolete, 13

• Bar Silver – Via Giuseppe di Vittorio, 13

• Diagon Alley – Via Torre dell’Astrologo, 13

• Lega Navale – Viale Miramare

• Bar Fiore – Via Scaloria

Un’esperienza che unisce cibo, convivialità e tradizione, con il mare come cornice.

