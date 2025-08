[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mangiamare 2025: una deroga speciale per portare il mare in festa

In occasione del Mangiamare 2025, il festival dedicato alla cultura del mare e alle eccellenze ittiche del nostro territorio, Arci Viceversa APS – ETS è lieta di annunciare che, nonostante il periodo di fermo biologico, è stata concessa una deroga straordinaria per l’uscita in mare di due motopescherecci locali – Genoveffa Madre e Nuova Laura – nei giorni 2 e 3 settembre, esclusivamente per l’approvvigionamento del pescato che verrà cucinato e servito durante i tre giorni della manifestazione.

Un risultato importante, che consente al festival di offrire prodotti freschi e di qualità, mantenendo vivo il legame autentico con la marineria locale e con la tradizione gastronomica di Manfredonia.

A rendere possibile questo passaggio è stata una rete virtuosa di collaborazione tra istituzioni e operatori del mare. In particolare, desideriamo ringraziare Alessandro Russo, pescatore e referente del gruppo di volontari che sta contribuendo in modo attivo all’organizzazione del festival, insieme ai comandanti e agli equipaggi delle due imbarcazioni, per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati.

Un ringraziamento va anche all’amministrazione del Comune di Manfredonia e all’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile per il supporto, alla Regione Puglia – in particolare all’Assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia per la vicinanza dimostrata -, alla Capitaneria di Porto di Manfredonia e al Comandante Marco Pepe per l’attenzione e la disponibilità, agli uffici locali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per la collaborazione, e al Ministero dell’Agricoltura per aver accolto con tempestività e sensibilità la nostra richiesta.

Questa deroga non è solo una concessione tecnica: è un segno concreto di quanto il mare continui a parlare alla città. Un gesto che permette al Mangiamare di restare fedele alla sua anima, portando in tavola non solo piatti di qualità, ma storie, identità e radici.

«Il mare è la nostra memoria viva. Con questa deroga restituiamo dignità al lavoro dei pescatori e valore alla cultura che li circonda. Il Mangiamare non è solo una festa, ma un atto di riconoscenza verso una comunità che ha sempre saputo resistere, condividere, accogliere» – dichiara Rosa Gentile, presidente di Arci Viceversa APS – ETS.