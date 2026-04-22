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Manfredonia, zero eletti anche in Provincia. Quitadamo: “Un vuoto che dobbiamo colmare”

Dal Fattore M al fattore Zero: un vuoto che dobbiamo colmare

Il “fattore zero” non è solo un dato politico: è il segnale di una difficoltà che riguarda il modo in cui, nel tempo, sono stati costruiti rappresentanza e presenza istituzionale. Un esito che invita a interrogarsi, senza forzature ma con chiarezza, sui metodi più che sui singoli passaggi.

Quando i percorsi si chiudono, anche involontariamente, dentro logiche ristrette, quando prevalgono equilibri interni e dinamiche già consolidate, diventa più difficile generare apertura, rinnovamento e capacità di incidere nei contesti più ampi. Non è, quindi, una questione di persone, ma di impostazione.

Per questo il punto oggi non è solo “colmare un’assenza”, ma rafforzare un metodo diverso: più aperto, più leggibile, più capace di coinvolgere in modo reale e continuativo le energie del territorio.

La rappresentanza non si costruisce a valle, ma lungo il percorso. Nasce dalla qualità dei processi, dalla capacità di allargare il confronto, di evitare autoreferenzialità, di non fermarsi alla gestione degli equilibri ma di orientarsi alla costruzione di priorità condivise.

In questo senso, il “fattore zero” può diventare un passaggio utile se spinge a rimettere al centro proprio questo: il modo in cui si decide, si coinvolge, si costruisce comunità politica.

Serve uno scarto, prima di tutto nel metodo. Meno tatticismi, più visione. Meno chiusure, più responsabilità nel tenere insieme rappresentanza e partecipazione.

Il cambio di passo non può essere solo evocato: va praticato. E riguarda tutti, a partire da noi, dalla nostra capacità di rimettere in discussione abitudini, approcci e modalità con cui si interpreta il ruolo istituzionale e politico. Solo così il vuoto di oggi può trasformarsi in un’occasione reale di crescita per il territorio.

E tutto questo aiuterà, quasi certamente, anche a ritrovare sintonia con le nostre comunità sempre più spesso sfiduciate e sempre più lontane dalla politica e dal voto.

Michela Quitadamo – Consigliere Comunale Molo 21