Manfredonia, Via Campanile chiusa per tutto il mese di aprile

Redazione9 Marzo 2026
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA CAMPANILE DAL GIORNO 1 AL GIORNO 30 APRILE
2026, PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE ELETTRICA

IL DIRIGENTE
Vista l’istanza pervenuta il 05.03.2026 e assunta al protocollo comunale in pari data con n. 14799,
con la quale la signora BRIENZA Angiolina Antonietta, in qualità di amministratore unico della C.D.
s.r.l., chiedeva la chiusura totale del traffico veicolare, con divieto di sosta ambo i lati e prevista
rimozione, dal giorno 1 al giorno 30 Aprile 2026, dalle ore 07.30 alle ore 16.30, in via Campanile, al
fine di effettuare lavori di manutenzione della rete elettrica;

ORDINA
La chiusura totale al traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata con prevista rimozione forzata in via
Campanile, dal giorno 1 al giorno 30 aprile 2026, dalle ore 07.30 alle ore 16.30.
Gli autoservizi di linea adibiti a pubblico servizio di trasporto passeggeri in transito nei tratti di strada interessati dai lavori potranno adottare percorsi alternativi da loro individuati;
E’ prevista la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

