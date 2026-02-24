[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia verso la firma del partenariato: si consolida il percorso condiviso sulla Biblioteca e Palazzo Celestini

Dopo il partecipato incontro del 2 dicembre, il percorso avviato per la valorizzazione di Palazzo Celestini e della Biblioteca Comunale entra ora in una fase decisiva con il nuovo appuntamento pubblico finalizzato alla sottoscrizione del partenariato che accompagnerà la candidatura del progetto al bando regionale per la valorizzazione dei luoghi della cultura pubblici non statali, nell’ambito del PR Puglia 2021–2027 – Priorità 8 “Welfare e Salute” – Azione 8.7.

L’incontro si terrà il 26 febbraio 2026 alle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare e rappresenta il passaggio formale che traduce il confronto avviato con associazioni, istituti scolastici, operatori culturali e realtà del Terzo Settore in un impegno condiviso. La firma del partenariato consolida una rete territoriale che sarà parte integrante della proposta progettuale, rafforzandone la dimensione inclusiva e innovativa, così come richiesto dall’Avviso regionale.

Il progetto sulla Biblioteca Comunale e Palazzo Celestini non si limita ad un intervento sugli spazi, ma mira a coniugare rifunzionalizzazione, accessibilità, nuovi allestimenti e ridefinizione dei servizi culturali. L’obiettivo è rendere la Biblioteca un luogo pienamente fruibile, tecnologicamente aggiornato, aperto a laboratori permanenti e a forme di partecipazione capaci di coinvolgere pubblici diversi, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alle nuove generazioni.

“La firma del partenariato segna un passaggio fondamentale: non stiamo presentando soltanto un progetto di ristrutturazione, ma una visione condivisa di Biblioteca come infrastruttura culturale e sociale”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “La Regione chiede interventi strutturali capaci di rafforzare il ruolo della cultura nell’inclusione e Manfredonia risponde con una proposta costruita insieme al territorio, perché la qualità di un luogo culturale dipende anche dalla rete che lo sostiene e lo anima”.

“Dal punto di vista tecnico e strutturale, questo progetto rappresenta un’occasione importante per intervenire su Palazzo Celestini con soluzioni funzionali e durature”, dichiara l’Assessore alle Opere Pubbliche, Francesco Schiavone. “L’obiettivo è garantire spazi sicuri, accessibili e adeguati alle nuove esigenze culturali, integrando interventi di riqualificazione con un’impostazione moderna dei servizi. È un investimento che rafforza il patrimonio pubblico e ne migliora la fruizione”.

“La candidatura della Biblioteca al bando regionale è un segnale chiaro della direzione che l’Amministrazione intende seguire”, dichiara il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca. “Valorizzare un luogo storico come Palazzo Celestini significa rafforzare l’identità della città e allo stesso tempo costruire opportunità di crescita culturale e sociale. Questo progetto unisce competenze tecniche, visione politica e partecipazione del territorio”.

