Manfredonia, Valentino: “Cittadini adulti abbandonano rifiuti secondo le modalità non previste dalla differenziata”

Negli ultimi tempi stiamo riscontrando un problema sempre più evidente nel nostro centro storico: i cestini pubblici vengono riempiti con sacchetti di rifiuti domestici non differenziati. Questo comportamento non solo compromette il decoro urbano, ma impedisce anche il corretto utilizzo dei cestini da parte di chi ne ha realmente bisogno per piccoli rifiuti, come fazzoletti o carte.

È importante sottolineare che questo fenomeno non può essere attribuito ai giovani, spesso accusati di scarso rispetto per la città. Il problema riguarda piuttosto cittadini adulti che, anziché conferire i rifiuti secondo le modalità previste dalla raccolta differenziata, li abbandonano nei cestini comuni o, ancor peggio, in strada.

Questo atteggiamento non solo danneggia l’immagine della nostra città, ma ostacola anche il lavoro degli operatori dell’ASE, ai quali spesso viene attribuita la responsabilità di una situazione che, invece, dipende dai comportamenti individuali di alcuni cittadini.

Invitiamo dunque tutta la popolazione a un maggiore senso di responsabilità: utilizziamo correttamente il servizio di raccolta rifiuti e rispettiamo gli spazi pubblici, affinché Manfredonia possa essere sempre più pulita, accogliente e vivibile per tutti.

Confidiamo nella vostra collaborazione.

L’Assessora all’Ambiente Rita Valentino