Manfredonia, Valente: “Variazioni di bilancio: risorse per Natale e asili nido”

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 10 ottobre, sono state approvate variazioni di bilancio che consentiranno di rendere più efficiente la gestione delle risorse e di adeguare le previsioni alle reali necessità dei settori. Tra le variazioni approvate, una riguarda il settore Cultura, con l’introduzione di un capitolo per il programma natalizio, e l’altra il settore dei Servizi Sociali, con importanti interventi sugli asili nido comunali.

Una novità significativa è l’istituzione – per la prima volta – di un capitolo specifico dedicato alle iniziative natalizie. Le somme derivano da economie interne, ottenute da altri capitoli del settore Cultura e delle Politiche Giovanili. Questi capitoli, va precisato, sono stati istituiti solo nel 2025, dopo un lungo iter tecnico, poiché in passato non erano mai state previste risorse dedicate per le politiche giovanili o per specifiche azioni culturali. Essendo a fine anno, le economie potranno essere utilizzate in misura proporzionata al tempo residuo, ma nella sostanza non cambia nulla, perché dal prossimo anno i capitoli saranno attivi per intero e consentiranno una programmazione completa.

Con l’istituzione del nuovo capitolo per le iniziative natalizie, e grazie alla collaborazione tra i diversi settori – Lavori Pubblici, Attività Produttive e Ambiente – come già avvenuto per il Manfredonia Festival, la città potrà vivere festività natalizie vive, coordinate e accoglienti, che contribuiranno a valorizzare il territorio e a renderlo ancora più attrattivo per cittadini e visitatori.

Su questo fronte, gli assessorati sono già al lavoro per la definizione del programma.

La seconda variazione riguarda il Settore Servizi Sociali, con un’operazione importante che interessa gli asili nido comunali di via Florio e via Daunia.

Grazie a uno sdoppiamento di capitoli, sarà finalmente possibile utilizzare risorse accantonate da tempo, per un totale di 557.000 euro, ora pienamente spendibili. Le somme sono destinate a 200.000 euro per lavori di manutenzione e restyling e 357.000 euro per l’acquisto di arredi e attrezzature.

Gli interventi prevedono pitturazioni interne ed esterne, il rifacimento delle cancellate, nuove porte, l’acquisto di giochi da interno e da giardino e una nuova cucina, così da rendere le strutture più accoglienti, moderne e funzionali.

Si tratta di un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra i Servizi Sociali e il Settore Lavori Pubblici, che stanno lavorando insieme per un vero e proprio investimento sulla qualità dei servizi educativi comunali.

Offrire ambienti curati e rinnovati significa garantire ai bambini e al personale spazi sicuri e sereni, valorizzando due strutture storiche e di eccellenza per la città, veri fiori all’occhiello del sistema educativo di Manfredonia.

Le variazioni approvate dimostrano che, anche in un contesto di rigore e responsabilità, è possibile ottimizzare le risorse e trasformarle in azioni concrete, a beneficio della città e dei cittadini.

Maria Teresa Valente




