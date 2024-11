Manfredonia, uso gratuito della piscina comunale

Che la convenzione tra il Comune di Manfredonia e la ICOS Sporting Club per la gestione della piscina comunale prevede un monte ore annuo destinato a finalità sociali e per utenze particolari.

A tal fine l’Amministrazione Comunale intende favorire:

Gli anziani di età superiore a 65 anni con ISEE fino a € 7.500,00 con diritto di precedenza per l’anziano con minore ISEE, che potranno attingere a ¼ del finanziamento assegnato alla categoria delle famiglie meno abbienti;

Le persone con disabilità, anche minori, con invalidità pari o superiore al 75% riconosciuta dalla Commissione medica competente, e ISEE non superiore a € 20.000,00 con diritto di precedenza a coloro che attestano una maggiore invalidità (a parità di percentuale di invalidità prevale il minore ISEE);

Una lista di beneficiari (un solo componente) di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 2.000,00 con diritto di precedenza al componente appartenente al nucleo familiare più numeroso;

I cittadini interessati, residenti a Manfredonia, possono presentare presso l’Ufficio Sport sito in Via maddalena n. 29, entro e non oltre il 28 novembre 2024 domanda di ammissione al servizio corredata dalla seguente documentazione:

Certificato medico di idoneità alla frequenza della piscina;

Copia del verbale della Commissione Medica per il riconoscimento della invalidità civile (solo per i disabili);

Attestazione ISEE del nucleo familiare vigente.

La mancanza di uno dei documenti indicati comporta l’automatico rigetto della domanda.

Ogni utente di qualunque categoria ha diritto a frequentare la piscina una volta alla settimana. Ove il numero dei beneficiari di ciascuna categoria dovesse essere inferiore alla quota oraria disponibile, la frequenza potrà essere aumentata di una ulteriore volta alla settimana per l’intera annualità.

Ove, invece, il numero degli aventi diritto per ciascuna categoria dovesse risultare superiore alle ore a disposizione per la medesima categoria, sarà ridotto l’arco temporale di fruizione del servizio fino al limite minimo di un trimestre.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile, per le categorie più numerose sarà possibile scorrere le liste trimestralmente sulla base dei criteri preferenziali innanzi indicati.

Ogni tipologia di lista sopra indicata potrà essere oggetto di scorrimento qualora l’avente diritto non frequenti l’impianto per oltre 30 giorni, in assenza di un giustificato motivo.

Qualora i beneficiari di una categoria siano inferiori rispetto alle quote disponibili, le economie potranno essere assegnate ad altre categorie con beneficiari in esubero.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al beneficio di che trattasi, coloro che risultano beneficiari per l’anno 2023/2024, nell’anno successivo, pur avendo i requisiti per fruire gratuitamente dell’impianto, restano in coda alle nuove domande.

L’abbonamento concesso è strettamente personale e potrà essere utilizzato solo dalla persona autorizzata.

Il presente bando è disciplinato da ogni altro atto adottato in materia dal Comune di Manfredonia.

UFFICIO SPORT: 0884 519719

Manfredonia, 6 novembre 2024

