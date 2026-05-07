Sport Manfredonia
Manfredonia, Urain: “Un altro modo di vivere il calcio ed è stato bellissimo”
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Manfredonia, Urain: “Un altro modo di vivere il calcio ed è stato bellissimo”
L’attaccante del Manfredonia Calcio Urain ai microfoni de IlSipontino: “Mi sono divertito tanto quest’anno, ho sentito molto la tifoseria del Manfredonia. In ogni partita in casa era bellissimo, questo è il vero calcio”.
Sul suo futuro: “Ora penso a riposare, ma penso di rimanere in Italia”