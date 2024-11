Manfredonia, uomo in stato confusionale assistito dai volontari della Croce Rossa

Ieri, un uomo di circa 70 anni, proveniente da Sannicandro, si è rivolto allo Sportello sociale della Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia.

L’uomo, visibilmente in stato confusionale, ha raccontato di essere giunto in città intorno alle 19:30 senza ricordare chiaramente come fosse arrivato.

I Volontari della Croce Rossa gli hanno prestato la prima assistenza, offrendo conforto e supporto all’anziano. Valutata la situazione, è stato prontamente allertato il numero di emergenza 112.

Poco dopo, una pattuglia della Polizia è giunta sul posto per prendere in carico l’uomo e avviare i necessari accertamenti.

Grazie all’intervento congiunto di Polizia e Croce Rossa si è garantita una risposta rapida e adeguata alla situazione di emergenza.

Lo comunica Rete Smash