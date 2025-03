[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Under 19 sconfitta a Nardò

Nella sfida odierna delle 15:00, la nostra Under 19 è uscita sconfitta per 3-0 sul campo del Nardò. Un risultato amaro che ci vede scivolare al settimo posto in classifica.

Testa subito alla prossima gara per rialzarci e tornare a lottare con determinazione!