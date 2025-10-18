[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Under 19, reazione e carattere contro la capolista

Finisce 0-0 la sfida tra Manfredonia e Martina, valida per la 7ª giornata del campionato Under 19.

Un pareggio importante e meritato per i ragazzi di mister Perrone, che nella sua prima gara sulla panchina biancoceleste hanno offerto una prestazione di grande carattere ed attenzione.

Contro la capolista del girone, i nostri giovani Delfini hanno mostrato compattezza, determinazione e spirito di gruppo, conquistando così il primo punto stagionale contro un avversario di assoluto valore.

Un risultato che dà fiducia e morale a tutto il gruppo. Complimenti ragazzi.