Sport Manfredonia
Manfredonia, under 19 ko in Calabria
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Manfredonia, under 19 ko in Calabria
Si conclude con un ko esterno l’ultima giornata di campionato per la formazione Under 19 del Manfredonia Calcio 1932. Sul campo della Vibonese, i padroni di casa si impongono per 2-0.
I biancocelesti terminano così la propria stagione regolare a quota 23 punti in classifica generale. La società ringrazia tutto il gruppo squadra e lo staff per la dedizione e la professionalità mostrata durante l’intero arco della competizione nazionale.