Manfredonia, “Una rinascita per Sciale degli Zingari”

Dopo oltre 40 anni, l’impianto di depurazione del Villaggio SCIALE DEGLI ZINGARI è stato disattivato.

L’importante realizzazione del Tronco Sud della rete fognaria di Manfredonia consente ai grandi insediamenti urbani della Riviera Sud di essere finalmente allacciati, uno dopo l’altro, al depuratore di Manfredonia.

La dismissione dei 4 vetusti impianti di depurazione asserviti ai comparti (da Rondinelle a Ippocampo) risolve un annoso problema di amministrazione del territorio, oltre che ambientale.

Questo evento cambia completamente la storia e il valore di Sciale degli Zingari

Come ho ricordato più volte, anni addietro questa opera era stata data per morta. Evidentemente, non da tutti vi era un reale interesse a far crescere la Riviera Sud.

Il progetto P1178 “Collettamento dei reflui delle marine al depuratore di Manfredonia” risale al 2015, finanziato attraverso diverse linee di risorse pubbliche e investimenti propri di Acquedotto Pugliese (AQP), nel quadro della pianificazione dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP).

tra il 2016 e il 2018 il progetto entrava nella fase di progettazione esecutiva.

Questioni di carattere tecnico (peculiarità geologiche e ambientali in primis), procedure espropriative lente e carenza di un forte impulso politico/amministrativo, avevano finito per rallentare sino a bloccare del tutto il progetto con la seria possibilità di decadenza e dirottamento delle linee finanziarie.

Con la costituzione nel 2019 del Consorzio Federiviera (Associazione tra gli amministratori dei quattro Villaggi della Riviera Sud, nata su impulso del sottoscritto) prendeva vita un soggetto rappresentativo di oltre 15.000 cittadini.

Le forti spinte (direi “scosse”) che come Federiviera esercitammo a tutti i livelli (Procura, Prefettura, Comune, AQP, AIP) portarono alla riesumazione di un progetto tristemente sepolto nella burocrazia.

Con il nuovo impulso generato nell’Ente Idrico Pugliese, dopo innumerevoli travagli, nel 2021 l’opera veniva appaltata ed il resto è storia di questi giorni.

Ma la rinascita della Rivira Sud è solo all’inizio.

Entro pochi mesi inizieranno anche i lavori di rifacimento totale dell’impianto idrico-fognario all’interno del Villaggio.

Ora abbiamo ancora una importante battaglia da condurre nei confronti del Comune: il conferimento delle opere di Urbanizzazione primaria (strade, aree verdi, impianti elettrici e di illuminazione pubblica).

Da quando il Villaggio è stato costruito, oltre 40 anni fa, i proprietari oltre a pagare IMU e TARI, pagano anche la pulizia e la manutenzione di strade pubbliche e aree verdi, le bollette della illuminazione pubblica e le fatture per la manutenzione di impianto elettrico e di illuminazione.

Nonostante i solleciti e la nostra piena disponibilità, un inspiegabile lassismo delle Amministrazioni Comunali di questi anni ha impedito la regolarizzazione di questa vergognosa situazione.

Confidiamo che l’attuale Amministrazione vorrà mostrarsi più attenta delle precedenti.

Noi continueremo le nostre battaglie.

Faremo un passo alla volta, ma sarà un passo deciso.

L’Amm.re p.t. Lucio Lombardi