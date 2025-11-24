Politica Manfredonia
Manfredonia, un sipontino su 3 ha votato il PD
Quando sono quasi ultimate le operazioni di spoglio a Manfredonia, emerge il dato del Partito Democratico, scelto dal 33% degli elettori in riva al Golfo.
Segue Forza Italia con oltre il 15%, seguito da Fratelli d’Italia che arriva a circa il 12% superando il Movimento 5 Stelle fermo all’11%.
Segue la lista Decaro (10%) e Per la Puglia all’8%.