Manfredonia, un sipontino su 3 ha votato il PD

Redazione24 Novembre 2025
Quando sono quasi ultimate le operazioni di spoglio a Manfredonia, emerge il dato del Partito Democratico, scelto dal 33% degli elettori in riva al Golfo.

Segue Forza Italia con oltre il 15%, seguito da Fratelli d’Italia che arriva a circa il 12% superando il Movimento 5 Stelle fermo all’11%.

Segue la lista Decaro (10%) e Per la Puglia all’8%.

