Manfredonia, un sabato di sport emozionante e di grande umanità

Sabato 22/03, in occasione della gara tra Vitulano Drugstore C5 Manfredonia ed il Feldi Eboli c5 , si è vissuto un momento davvero speciale che ha saputo andare oltre il campo di gioco. Il pre-gara è stato segnato dalla vicinanza e dal cordoglio delle amministrazioni comunali e delle due società di Manfredonia ed Eboli,con la presenza del consigliere con delega allo sport Nicola Mangano e dell’assessore Antonio Corsetto.

Un pensiero affettuoso e commosso è stato rivolto alla famiglia del giovane carabiniere sipontino Francesco Pastore,il cui papà Matteo era presente all’evento, e al collega Ferraro, entrambi giovani carabinieri dal cuore puro e un viso che ha rappresentato la dedizione e l’amore per il proprio lavoro.

In segno di rispetto e affetto, le società sportive Manfredonia ed Eboli, rappresentate rispettivamente dal Presidente Onorario dott. Luigi Esposto e dal dirigente Sergio Russo,hanno omaggiato le famiglie dei due carabinieri con le maglie delle rispettive squadre.

🎙️Le parole di Nicola Mangano nostro consigliere con delega allo sport. “Sabato ci siamo fermati un attimo non solo per celebrare lo sport, ma per ricordare che ci sono valori che vanno ben oltre qualsiasi vittoria su un campo da gioco. La vera vittoria sta nell’umanità e nel sostegno che possiamo offrire a chi ha sofferto una perdita così grande. Oggi, come cittadinanza di Manfredonia, siamo uniti a voi nella memoria di Francesco Pastore,nostro concittadino, e Francesco Ferraro, e continueremo a portare avanti questo ricordo. Ringrazio ancora il presidente Pacilli, il dott. Esposto, la società Feldi Eboli c5 e l’amministrazione di Eboli nella persona del Assessore Antonio Corsetto.

Un sabato che ha unito il mondo dello sport,lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. ❤️