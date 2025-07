[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, un murale per la Casa dei Diritti

Sulla parete esterna della Casa dei Diritti a Siponto è stato realizzato un murale che raffigura Giuseppe Ungaretti, accompagnato da un suo celebre pensiero dedicato a Manfredonia.

L’iniziativa è nata all’interno del progetto di Educativa di Strada – Servizio ADE, promosso dall’Ambito Territoriale Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata – Zapponeta e attuato dalla Cooperativa Un Sorriso per Tutti, nell’ambito dell’attività “Arte dei Graffiti”.

A realizzarlo, bambine e bambini tra i 5 e i 14 anni, guidati dall’artista Michele D’Alessandro in un laboratorio che ha saputo unire espressione creativa, cura dei luoghi e partecipazione comunitaria.

Un segno semplice ma significativo, che mette al centro l’educazione come costruzione collettiva e l’arte come modo per abitare meglio i nostri spazi. Anche quelli che, a volte, passano inosservati.

Grazie a chi ha reso possibile tutto questo, credendo nella cultura come strumento vivo di inclusione.

Maria Teresa Valente