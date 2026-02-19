Manfredonia, Ugo Galli: “Il Festival degli (o)errori”
Servizi di pulizia degli immobili, delle aree urbane e della fogna bianca, con gestione dei bagni pubblici; il festival degli (O)ERRORI. BASE D’ASTA € 3.963.600,00
Siamo, oramai, prossimi all’evento canoro dell’anno, a Sanremo, ma il Comune di Manfredonia ha deciso di celebrare, in anticipo, il festival degli sbagli.
L’affidamento del servizio in questione, infatti è stato caratterizzato da ben DUE interventi del Giudice Amministrativo, il quale ha ritenuto non conformi a legge i provvedimenti dello stesso Comune.
Al primo annullamento del TAR è seguito il secondo di pochi giorni fa: il 9 febbraio 2026, i magistrati baresi considerano illegittima l’aggiudicazione, perché- UDITE, UDITE- non rispettati i livelli retributivi inderogabili, previsti dai contratti collettivi del comparto, cioè gli stipendi da riconoscere ai lavoratori, impegnati nell’appalto.
La sentenza, poi, risulta emessa senza che il Comune si sia difeso in giudizio. Era ASSENTE.
Bell’esempio, da parte di un’amministrazione di sinistra, che si propone, a chiacchiere evidentemente, di tutelare i diritti di chi LAVORA. Magari, attraverso l’approvazione di mozioni (tanto attuali, per questo schieramento), riguardanti il cosiddetto “salario minimo”, destinato al personale impiegato nelle procedure indette a Palazzo San Domenico.
Solo PROPAGANDA, alla luce di queste decisioni dei giudici!!!!
Mentre, la giunta continua a premiare I tecnici, addirittura per l’anno 2023, quindi per periodi precedenti il proprio insediamento, avvenuto a luglio del 2024.
COERENZA portali via.
Ugo Galli – Consigliere Comunale di Manfredonia