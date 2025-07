[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ufficiale il ritorno di Luis Hernáiz

Luis Hernáiz è un nuovo calciatore del Manfredonia Calcio 1932.

Un ritorno gradito quello del centrocampista spagnolo classe ’99, che nella stagione 2023/24 ha già indossato la maglia biancoceleste mettendo in mostra qualità tecniche, duttilità tattica e grande spirito di sacrificio. Per lui 22 presenze e 2 reti nella scorsa esperienza in riva al golfo.

Nato a Cuenca, cresciuto nei vivai di Atlético Madrid e Villarreal, Hernáiz ha poi maturato esperienze in patria tra Segunda Federación e Tercera División, prima di approdare in Italia dove ha vestito, tra le altre, le maglie di Vibonese, Brindisi e naturalmente Manfredonia.

Rapidità, intelligenza e versatilità: Luis può agire sia da trequartista che da esterno offensivo e rappresenta un’opzione importante nello scacchiere offensivo di mister Pezzella.