Manfredonia, ufficiale il portiere Tartaro

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Clemente Tartaro, portiere classe 2004.

Nato a Marcianise il 26 settembre, Tartaro è un estremo difensore di 1,88 m cresciuto nel settore giovanile del Benevento, dove ha vestito le maglie delle formazioni Under 15, Under 17 e Under 19.

Dopo l’esperienza con i giallorossi, ha iniziato il suo percorso tra i grandi in Serie D con la Sanremese, squadra in cui ha collezionato ben 39 presenze nel Girone A. Successivamente ha difeso i pali di Trapani, Matera e Gelbison, dimostrando affidabilità e maturità nonostante la giovane età.

Ad oggi può già vantare quasi 90 presenze ufficiali tra campionati e coppe, un bagaglio importante che arricchisce ulteriormente il reparto difensivo biancoceleste.