Sport Manfredonia

Manfredonia U19, vittoria al Miramare

Redazione16 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U19, vittoria al Miramare

Importantissima vittoria per la nostra Under 19, che al Miramare supera il Fasano con un meritato 3-1, al termine di una prova di grande qualità e carattere.

Le reti biancocelesti portano la firma di Ciavarella, D’Arienzo e La Torre, protagonisti di una gara intensa e ben giocata da tutta la squadra.

💪 Una grandissima prestazione dei ragazzi di mister Perrone, che continuano a crescere e a mostrare personalità giornata dopo giornata.
Bravi ragazzi!

Redazione16 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©