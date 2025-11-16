Sport Manfredonia
Manfredonia U19, vittoria al Miramare
Importantissima vittoria per la nostra Under 19, che al Miramare supera il Fasano con un meritato 3-1, al termine di una prova di grande qualità e carattere.
Le reti biancocelesti portano la firma di Ciavarella, D’Arienzo e La Torre, protagonisti di una gara intensa e ben giocata da tutta la squadra.
💪 Una grandissima prestazione dei ragazzi di mister Perrone, che continuano a crescere e a mostrare personalità giornata dopo giornata.
Bravi ragazzi!
