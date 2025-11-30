Sport Manfredonia

Manfredonia U19 supera l’Heraclea 2 a 0

Redazione30 Novembre 2025
Importante successo per la nostra Under 19, che al Miramare supera l’Heraclea con il punteggio di 2-0.

A decidere la gara le reti di D’Arienzo e Ciavarella, che hanno concretizzato una prestazione solida e ben condotta dalla squadra di mister Perrone.

Un risultato che conferma il buon momento del gruppo, capace di dare continuità al lavoro delle ultime settimane.

