Sport Manfredonia

Manfredonia U19 sconfitto in Calabria

Redazione8 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U19 sconfitto in Calabria

Si chiude con una sconfitta la trasferta dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 nella 24ª giornata del campionato Juniores Nazionale.

Allo stadio “Riga” di Lamezia Terme, i padroni di casa del Sambiase si impongono per 3-0. Nonostante lo sforzo profuso nella lunga trasferta calabra, la formazione biancoceleste non riesce a bissare il successo della scorsa settimana e resta ferma a quota 19 punti in classifica.

Redazione8 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©