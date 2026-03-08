Sport Manfredonia
Manfredonia U19 sconfitto in Calabria
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia U19 sconfitto in Calabria
Si chiude con una sconfitta la trasferta dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 nella 24ª giornata del campionato Juniores Nazionale.
Allo stadio “Riga” di Lamezia Terme, i padroni di casa del Sambiase si impongono per 3-0. Nonostante lo sforzo profuso nella lunga trasferta calabra, la formazione biancoceleste non riesce a bissare il successo della scorsa settimana e resta ferma a quota 19 punti in classifica.