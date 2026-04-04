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Manfredonia U19: sconfitta di misura contro il Nardò
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Manfredonia U19: sconfitta di misura contro il Nardò
Si conclude con una sconfitta interna di misura il match dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 nella 29ª giornata del campionato Juniores Nazionale.
Allo stadio “Miramare”, l’AC Nardò si impone per 0-1. Nonostante i tentativi della formazione biancoceleste di pervenire al pareggio, il punteggio non è più cambiato fino al termine dell’incontro.
Il Manfredonia resta fermo a quota 23 punti in classifica generale.
Il gruppo si preparerà ora per affrontare l’ultimo impegno stagionale previsto per il prossimo turno.