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Manfredonia U19: sconfitta di misura contro il Nardò

Redazione4 Aprile 2026
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Manfredonia U19: sconfitta di misura contro il Nardò

​Si conclude con una sconfitta interna di misura il match dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 nella 29ª giornata del campionato Juniores Nazionale.

​Allo stadio “Miramare”, l’AC Nardò si impone per 0-1. Nonostante i tentativi della formazione biancoceleste di pervenire al pareggio, il punteggio non è più cambiato fino al termine dell’incontro.

Il Manfredonia resta fermo a quota 23 punti in classifica generale.

​Il gruppo si preparerà ora per affrontare l’ultimo impegno stagionale previsto per il prossimo turno.

La Vieste en Rose
Redazione4 Aprile 2026