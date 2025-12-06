[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U19, sconfitta a Nardò con rimpianti

L’Under 19 esce sconfitta per 1-0 dal campo del Nardò, ma porta a casa una delle migliori prestazioni stagionali, per qualità, personalità e continuità di gioco.

Il gol subito dopo appena cinque minuti, unico tiro in porta dei padroni di casa nella prima frazione, non ha scalfito la determinazione dei ragazzi di mister Perrone, che hanno dominato in lungo e in largo, costruendo numerose occasioni da rete.

Nella ripresa il Manfredonia è andato vicino al pareggio in più circostanze: una traversa di La Torre e diversi interventi decisivi del portiere del Nardò hanno negato un risultato che sarebbe stato ampiamente meritato.

Una sconfitta nel risultato, ma una prova che conferma la crescita evidente di un gruppo capace di imporre gioco, ritmo e identità contro qualsiasi avversario.