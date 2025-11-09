Sport Manfredonia

Manfredonia U19, sconfitta a Gravina

Redazione9 Novembre 2025
⚪🔵 UNDER 19, SCONFITTA A GRAVINA

Manfredonia – Si interrompe la striscia positiva della nostra Under 19, sconfitta 3-1 sul campo del Gravina nella gara valida per la 10ª giornata del campionato Juniores Nazionale.

Il gol biancoceleste porta la firma di D’Arienzo, autore del momentaneo 1-1.

💪 Una sconfitta che non cancella i progressi mostrati dal gruppo, chiamato ora a ripartire con la stessa determinazione.

